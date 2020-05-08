明年十月底告別港交所 李小加不續任行政總裁

港交所（388）昨日宣佈季度業績同時，公佈重磅消息，行政總裁李小加決定明年十月底約滿時將不再續約。李小加形容該決定是「十年磨一劍，憑感覺在正確的時間做正確的事情。」他又指未有退任後的計劃，「應該不會回家過玩弄兒孫的退休生活」。另港交所上季業績遜預期，股東應佔溢利按年倒退一成三，至22.62億元。



港交所昨發公告指，李小加擬於現時合約屆滿時，即明年十月底，不再重續集團行政總裁合約，並承諾繼續領導集團直至該日期或之前。港交所已成立由史美倫及三位董事組成的遴選委員會，進行正式的遴選程序。



李小加在記者會上回顧「過去十年是最精采、激動的日子」，讚揚港交所是「夢工廠」。至於剩餘的十八個月任期，李小加稱將會專注本職工作。不過，若集團找到非常合適的行政總裁人選，且又符合股東的最大利益，會考慮安排盡早交班。



市場關注李小加離任後的大計，即將踏入花甲之年的他回應，父輩一代在這個年紀差不多退休，他希望「把年紀劃分成中年人，甚至高級青年人，之後應該不會回家過玩弄兒孫的退休生活。」



另外，港交所首季業績遜預期，股東應佔溢利按年倒退一成三，至22.62億萬元，主要是宏觀環境對集團參與的集體投資計劃的公平值造成的影響，導致投資淨額轉盈為虧，錄得4700萬元虧損，而去年同期則有8.82億萬元的收益。基本每股盈利1.8元，按年插水一成四。受業績不佳影響，該股昨跌近3%，收造246.4元。



港交所首季少賺一成三



期內，港交所主要業務收入較去年同期升一成九，至40.56億萬元。



新股方面，今年首季首次公開招股集資額為144億元，僅位列全球第四。主板及GEM新上市公司共39家，較去年同期減少四家，惟按上市公司數目計，仍居全球交易所首位。其中，主板及GEM新上市公司分別減少一家及三家，至37家及兩家。另債券通平均每日成交金額創193億元人民幣季度新高，超去年同期三倍。



