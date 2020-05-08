永利上季蝕12億 賭場收益削逾六成

香港連續十八日沒有本地感染新冠肺炎個案，是香港人高度自律，嚴守防疫措施的結果，亦促使港府由今天起放寬多項「限聚令」和「限業令」，食肆放寬至八人一枱，酒吧、戲院、健身中心、美容院等重開營業。不少市民留在家中多時，部份人或出現日本民眾的「自肅疲勞」，即對約束活動漸感厭倦，想出外走動，這乃人之常情，大家在母親節外出消遣是好事，但要謹記新冠肺炎疫情仍未完全消退，須繼續保持自律。 日本人民眾因天天戴上口罩、保持社交距離、留家自我隔離等，日子一長，的確有點生厭，長期下去，有人開始承受不了而漸鬆懈，對抗疫防疫不再着緊。連一向以合群和守紀律的日本人，也有出現這種心理狀態，可見疫情對日常生活...

2020-05-08