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永利上季蝕12億 賭場收益削逾六成

2020-05-08 列印
　　疫情下澳門賭場幾乎停頓，多間博企首季業績陸續「見紅」。永利澳門（1128）公佈截至3月底止首季業績由盈轉虧，蝕1.54億美元（約12億港元），去年同期純利為1.91億美元；經營虧損1.09億美元，去年同期經營溢利2.43億美元。

        期內，經營收益總額4.89億美元，按年大跌60.9%。其中，娛樂場經營收益3.98億美元，按年大跌62.95%；客房經營收益3562萬美元，按年下跌50.65%；餐飲經營收益2283萬美元，按年下跌54%。另外，控股股東Wynn Resorts亦公佈，澳門業務總經調整後物業EBITDA為2938.4萬美元，按年急挫92.4%。

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