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宏利首季盈利減三成

2020-05-08 列印
　　宏利金融（945）今年首季度核心盈利錄得20億加元，按年跌34%；派發季度股息每股0.28加元。每股盈利為0.64加元，按年跌40.74%。歸於股東的收入淨額減少40.44%至12.96億加元，首季年度化保費等值銷售額按年跌8%至16億加元。

        集團解釋，核心盈利減少主要受到市況及新冠疫情旅保索償經驗欠佳等因素影響，但亞洲有效業務錄得增長等則抵消了部份跌幅。

        至於宏利香港昨日公佈首季業績，公司首季核心盈利為14億元，按年增10%。公司表示，期內有效業務錄得增長及銷售額上升帶動核心盈利增長。宏利香港首席行政總監戴明鈞表示，公司在新冠肺炎疫情期間採取多項措施，為客戶提供電子渠道和貼身方案，首季業績因而錄得穩健增長。

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