集團解釋，核心盈利減少主要受到市況及新冠疫情旅保索償經驗欠佳等因素影響，但亞洲有效業務錄得增長等則抵消了部份跌幅。
至於宏利香港昨日公佈首季業績，公司首季核心盈利為14億元，按年增10%。公司表示，期內有效業務錄得增長及銷售額上升帶動核心盈利增長。宏利香港首席行政總監戴明鈞表示，公司在新冠肺炎疫情期間採取多項措施，為客戶提供電子渠道和貼身方案，首季業績因而錄得穩健增長。
「限聚令」和「限業令」今日鬆綁，適逢周日是母親節，不少食肆生意回升。主打傳統精緻中菜的唐人館表示，母親節當日訂位達八成滿，同時持續大優惠，生意比四人一枱期間上升三成。以四川擔擔麵揚名的詠藜園亦稱，母親...
2020-05-08
中美關係隨美國的新冠疫情持續而愈來愈緊張，歐盟駐華大使郁白就表示，中美之間日益緊張的局勢，將無助於應對新型冠狀病毒時的國際合作，對全球亦有影響。指中方需進行經濟改革，避免與主要經濟體脫鈎，又指如果未來...
2020-05-08
印度東岸一座隸屬 LG Polymers集團的化工廠周四清晨懷疑發生氣體洩漏事故，釀成最少十三人死亡，八百人不適入院。當地媒體報道，估計有多達五千人感到不適，包括呼吸困難或出現其他反應。當局已展開調查，LG表示目前已控制洩漏。政府官員警告，死亡人數可能還會上升。 出事的化工廠位於印度安得拉邦工業港市維沙卡帕特南郊區，當地警方人員說，化工廠內兩個容量各五千噸的儲存缸有氣體洩漏，方圓三公里有煙霧籠罩。許多居民感到不適。電視台播出片段，見到一些人包括婦孺躺在街上。警方指是火災導致氣體洩漏。維沙卡帕特南市和周圍地區有多達五百萬人口。區內各所醫院都擠滿病人。 據了解，事發於當地時間周...
2020-05-08
據《星島地產網》，二手再錄用家承接個案，美聯高級營業經理黃家明表示，牛頭角淘大花園Q座極低層6室，面積450方呎，兩房間隔，以638萬成交，呎價14178元，買家為家庭客。原業主於11年1月以268萬...
2020-05-08
雖然經濟數據欠佳，但歐美各國逐步重啟經濟，以及油價回穩，均有利大市氣氛，美股杜指早段升426點，見24090點，升幅為1.8%，再上二萬四千點。標普指數以及納斯達克指數，早段亦升約1.6%。 ...
2020-05-08
今晚，「餓波」已久的球迷，終於等到了韓職開鑼。首輪六場賽事中，最受注目首推衛冕冠軍全北汽車是夜主場對水原藍翼的揭幕戰，以及應屆亞軍蔚山現代明晚地頭對尚州尚武。全北和蔚山本身已實力超班，今屆更積極強化陣...
2020-05-08
愛犬一族時常要計劃周末遛狗去處，尤其在尖沙咀這些心臟地帶，想避開擁擠人潮談何容易。不過最近有朋友介紹，海港城海運大廈地面有家Pet Friendly的餐廳，室外雅座歡迎主人攜同寵物使用，不失為狗主與友...
2020-05-08
新冠肺炎疫情在港爆發3個多月，各行各業都大受打擊，歌影視界更是一片死寂！早前，歌神許冠傑就捐錢兼帶頭開網上音樂會，為失業的通利前員工打氣，而明日下午，郭富城將會接力舉行網上免費騷，為零收入的舞蹈員和電...
2020-05-08
香港連續十八日沒有本地感染新冠肺炎個案，是香港人高度自律，嚴守防疫措施的結果，亦促使港府由今天起放寬多項「限聚令」和「限業令」，食肆放寬至八人一枱，酒吧、戲院、健身中心、美容院等重開營業。不少市民留在家中多時，部份人或出現日本民眾的「自肅疲勞」，即對約束活動漸感厭倦，想出外走動，這乃人之常情，大家在母親節外出消遣是好事，但要謹記新冠肺炎疫情仍未完全消退，須繼續保持自律。 日本人民眾因天天戴上口罩、保持社交距離、留家自我隔離等，日子一長，的確有點生厭，長期下去，有人開始承受不了而漸鬆懈，對抗疫防疫不再着緊。連一向以合群和守紀律的日本人，也有出現這種心理狀態，可見疫情對日常生活...
2020-05-08
在獲得地方政府批准後，德國於當地時間周四在漢拉華馬場恢復舉行賽馬，當日合共舉行十二場賽事。而今日在拜隆馬場舉行的賽事，因防疫關係仍須閉門作賽，但所有賽事將在德國馬會的網站現場直播。原先德國打算在本周一於多蒙特馬場復賽，可是地方政府遲遲未批准，所以才延至數日展開。 馬場浮世繪
2020-05-08