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滙豐再削轉按回贈至0.2%

2020-05-08 列印
　　滙豐銀行繼上月尾削按揭現金回贈後，據悉昨再有動作，將轉按和加按的現金回贈調整，貸款額不足600萬元的回贈進一步減少30點子至0.2%，要享有1%回贈的貸款額則要高達2000萬元。

        滙豐於4月尾才將1000萬元以下轉按及加按的現金回贈由原來1%劃一下調至0.5%。該行由昨日起將600萬元以下的轉按及加按回贈由0.5%再降至0.2%，即使貸款額達1000萬至近2000萬元，回贈亦只得0.5%，貸款額要達2000萬元或以上才享有1%回贈。新做按揭方面，該行繼上月尾將貸款額300萬元以下的新做按揭現金回贈由1%降至0.5%後，昨起連300萬至600萬元以下貸款額的回贈亦降至0.5%，要600萬至2000萬元以下貸款額才有1%回贈，而2000萬元或以上貸款額的回贈則為1.2%。

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