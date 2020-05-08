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四月外儲回升1%勝預期

2020-05-08 列印
　　中國4月外匯儲備超預期回升，終止兩月連跌。國家外管局昨公佈，截至4月底，中國外匯儲備規模為30915億美元，較3月末上升308億美元，升幅為1%；優於市場預期的30500億美元。國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，中國4月外匯儲備規模小幅上升。

　　昨日公佈的財新4月中國服務業PMI錄得44.4，較3月回升1.4個百分點，但仍處於收縮區間，顯示服務業產出繼續下滑，但下行速度放緩。日前公佈的財新4月製造業PMI則按月回落0.7個百分點至49.4，再回收縮區間；顯示海外疫情蔓延對中國經濟的二次衝擊開始逐漸顯現，製造業景氣不佳。

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