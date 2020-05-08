中環IFC外望——國泰傳重組減規模 再推無薪假

航空業目前困局重重，據報國泰（293）計劃重組架構，在疫情後縮減規模，包括削減職位、航線、機隊等，報道又指，國泰擬再推新一輪的四周無薪假。國泰昨日股價收報9.01元，跌1.2%。



有傳媒引述國泰內部文件指，正研究在疫情過後實施縮減業務規模，當中或涉及削減職位、航線、機隊等，並有可能整合旗下航空公司品牌，但尚未定出具體方案。近期全球多家航空公司均宣佈裁員，包括聯合航空、英國航空、維珍航空、卡塔爾航空等。



國泰回應指，疫情大流行為社會和商界帶來史無前例的嚴峻挑戰，航空公司所受打擊尤其嚴重，由於世界各地實施旅行限制，商務及休閒旅行需求在一段時間內將繼續嚴重受壓。國泰表示，鑑於目前形勢瞬息萬變，不能排除任何措施，以確保其業務渡過危機，並變得更強及更具競爭力。



報道又指，國泰計劃再推新一輪為期四周的無薪假計劃。該公司早前推出的特別假期計劃，鼓勵員工六月底前放無薪假三周，以及清年假，大部份人均有參與。



貿發局再辦夏季網購 配合港商實展推廣



香港貿發局因應疫情推出為期一個月的「貿發網採購」春季網上採購展於4月底圓滿結束，吸引全球近140萬網上買家人次瀏覽採購，成功協助供應商爭取新客源及定單。該局將於下月舉辦「夏季網上採購展」，以配合實體展覽，讓港商作雙線推廣。



「春季網上採購展」帶動了「貿發網採購」的瀏覽量，4月瀏覽「貿發網採購」的買家人次按月增加64%至接近140萬，採購查詢量亦有雙位數增幅。這些查詢多來自美國、香港、印度、英國及加拿大，而最熱門搜尋的產品種類依次為電子消費品、玩具、禮品、醫療用品等。最多人詢盤的產品為探熱針、計步器、口罩、USB記憶體和手機。



貿發局副總裁周啟良表示，這個網上採購試點計劃突破了多國實施封關措施及實體經濟停頓所帶來的限制，有效協助逾2.2萬名供應商聯繫各地買家。



高瞻