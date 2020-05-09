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傳國泰重組架構 或結束港龍業務

2020-05-09 列印
　　國泰航空（293）架構重組傳聞甚囂塵上，成立35年的港龍品牌或走進歷史。據消息指，國泰計劃向港龍業務開刀，將其併入國泰或香港快運兩間航空公司。據報國泰亦會縮減部份長途航線，亦會削減機隊規模及裁員。國泰拒絕回應傳聞，惟稱不排除任何渡過危機措施。

　　本地媒體引述消息人士透露，早前已盛傳的架構重組方案中，國泰正考慮放棄「國泰港龍」品牌，計劃合併至去年收購的廉航「香港快運」中；另有報道指，港龍亦擬納入「國泰航空」品牌；同時有傳新航空品牌名為「Cathay Express」。報道又指，架構重組將涉及削減職位、航線及機隊，當中機師薪金或減三成，盈利較少的長途航線將會縮減。

發言人拒絕評論傳聞

　　國泰發言人表示，不會就傳聞作出回應，但指不能排除任何措施，以確保航空業務渡過危機，並變得更強及更具競爭力。

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