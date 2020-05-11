中美暫見休戰 憧憬兩會救市 港股本周料反覆整固

港股「五窮月」開局急跌千點後反彈，全周仍累跌413點，日均交投未能破千億元。美股面對史上最差失業數據，上周五仍奮力升高。中美關係反覆加上內地兩會將至，市場人士預期，中美貿談為長期潛在風險，本周風險不大，市場憧憬兩會出招救經濟，將與內地欠佳經濟數據中和，料港股本周呈整固局面，於23800至24600點上落，50天線（24257點）往上應有阻力。



恒指夜期報24211點，低水19點；港股ADR指數則報24371點，較本港上周五收市升141點。光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，雖然上周五美股造好，但主要是科技股帶升，對香港市場氣氛幫助不大，料港股今日應會輕微高開，但本周不具大升條件，傾向整固，甚至返回早前23800至24600點附近區間。他指出，如後市能企穩24600點，本月有機會補回3月11日及12日裂口，至25200點附近。



騰訊周三放榜惹關注



港交所（388）今日開始實施首階段市調機制優化措施。重磅股騰訊（700）則於周三（13日）公佈首季業績，券商預測純利中位數為253.8億元人民幣，按年漲21.3%。香港股票分析師協會副主席郭思治認為，騰訊股價已有一定升幅，即使結果勝預期，亦不會出現爆炸性升勢。另外，藍籌股瑞聲科技（2018）首季業績亦將於本周五出爐。



郭思治稱，市場憧憬兩會有刺激經濟政策出台，但心態上仍「十五十六」，明顯看到波幅上落，認為本周港股僅在幾百點間徘徊，升勢未必太大，有機會上試50天線，或重上四月高位24855點。他認為，雖然股市最壞時間已過，但要快速上升不太可能，須待兩會過後才見明朗。



中美關係反覆影響大市，溫傑認為，中美貿談是大市潛在風險，考慮到上周五雙方才通電話改口風，理論上不會太快出現反轉，本周風險應該不大。他認為，投資者應關注本月18日世衛開會之時，中美有機會爆發疫情口水戰；以及本月20日，台灣總統蔡英文就職典禮上，亦可能出現言論衝突。



內地數據經濟將出爐



多項經濟數據將於本周公佈，周三內地公佈四月CPI及PPI數據，美國亦公佈四月CPI數據；周五內地將公佈工業生產指數、四月零售數據及失業率等。溫傑表示，市場料美國經濟數據欠佳，公佈後未必產生利淡；但內地經濟數據若與預期有出入，固然會利淡，但市場盼望兩會因而出招力度加大，有機會中和影響。