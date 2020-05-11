傳京東月底來港招股 或引爆新股炒風再起

繼阿里巴巴（9988）上市後，市傳中國電商巨企京東，擬於本月25日以第二上市形式招股，集資約34億美元（約265億港元），最快六月上市。市場人士表示，本港市場資金充裕，料孖展息率會持續處於低位，若加上「明星股」帶動，有機會帶動新一輪炒新股熱潮。



據內地媒體報道，早前向聯交所秘密遞交上市文件的京東，已聘請瑞銀、美國銀行和中信里昂，安排來港第二上市事宜，最快於本月25日招股及六月上市。據報京東計劃發行5%股份，集資約34億美元，目前獲多間二級市場投資機構關注。京東對來港上市不作評論；港交所（388）亦指一向不評論個別公司，歡迎所有符合上市規則的公司來港上市。



擬集資265億



京東從事電商平台，業務涉及零售、金融、物流、健康、人工智能等範疇，2014年在美國納斯達克交易所上市，現時市值687億美元。倘若上市成真，將是第二間以第二上市方式的同股不同權公司。



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵認為，近期新股市場暢旺，京東市值在中概股中名列前茅，有望再掀炒風，甚至可吸引更多資金留港，但相信股價受美股牽制，不會大賺。



孖展息率或穿兩厘



疫情環球肆虐，各地央行進行「無限」量寬，本港金管局亦多次入市沽售港元，令本港「熱錢」湧入，短期香港銀行同業拆息（HIBOR）頻見低位。前有沛嘉醫療-B（9996）市傳集資超過2600億元，後有傳內地電商京東即將登陸本港市場，信誠證券聯席董事張智威預計，本港市場資金漸多，同業拆息亦處低位，目前新股孖展息率約2厘左右，不排除未來會進一步下跌。



張智威認為，近期陸續有「明星新股」上市，帶動市場炒新股氣氛，市場焦點或會重回新股，令不少正準備上市的新股加快步伐，趁市場好轉加速上市，令超購倍數更為理想。



