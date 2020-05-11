——富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅回顧公司首季表現，表示醫療保險銷售不跌反升，年金產品表現不俗；公司預期有所增長的純儲蓄、投資類產品走勢平穩；內地業務則因封關時間延長，而繼續陷入停滯，至於首季公司醫療保險銷售勝預期。余栢堅透露，公司今年首季自願醫保產品銷售按月升四成，主要受保險代理保持活躍、遙距投保以及本港客戶健康意識提升，客戶需求上升等因素帶動。
——股價突升後停牌數日的建築股寶業集團（2355）昨晚發佈公告稱，注意到近期公司H股股價及成交量的異常波動，董事會經詢問後獲悉，公司控股股東正考慮一項潛在私有化建議，倘若該項交易達成，則可能撤銷寶業H股股份在香港聯交所的上市地位。
——中國白銀（815）公佈，截至2019年底全年業績，全年虧損1.16億元（人民幣，下同），2018年溢利則為1.49億元。期內收益39.27億元，按年增長4.7%，每股基本虧損0.071元。
——金貓銀貓（1815）公佈2019年全年業績，截至2019年底止，淨虧損508萬元（人民幣，下同），2018年則錄得淨利潤1.42億元，主要受累經濟低迷及積極策略調整的過渡影響。期內收入為12.48億元，按年跌近一半；每股基本虧損0.005元。