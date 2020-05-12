過早重開如同賭博 憂疫情再損經濟 杜指跌109點

市場憂慮出現第二波疫情，再次損害經濟，拖累美股早段跌逾200點。在大型科技股造好帶動下，杜指跌幅收窄，納指和標指更先後轉跌為升。杜指中段報24267點，跌64點，早段最多曾挫261點，低見24070點；標普500指數報2933點，升4點；納指報9186點，升65點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24221點，跌109點；納斯達克指數收報9192點，升71點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見39.42港元，較香港收市價跌0.63港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見432.63港元，較香港收市價跌2.37港元。



穆迪首席經濟師贊迪（Mark Zandi）警告，美國各州過早重新開放企業是一場大賭博，特別是在沒有疫苗的情況下，將冒出新一波疫情的風險，並使經濟進一步陷入尾旋式下跌。



疫苗為復甦必要條件



贊迪指出，倘若再來一波疫情，就會出現經濟蕭條，美國可能不會再次關閉，但這肯定會使國民恐慌，並給經濟帶來壓力。



為了讓經濟重回正軌，贊迪認為，有必要在疫苗方面取得堅實的進展，這是經濟全面復甦的必要條件。在未來一年左右的時間裏，疫苗開發的延遲或失敗也會導致與上世紀三十年代相似的經濟衰退。



多國放寬封城措施。美國多州重啟經濟活動後，市場關注各州的實際經濟表現；英國放寬部份封城措施，但強調暫時看不到全面撤除封城措施的可能，保持社交距離措施仍有效，促請國民審慎應對新冠肺炎感染危險。



騰訊領漲 恒指升371點



市場憧憬騰訊（700）季績績優，刺激股王落鑊炒上，更以超過兩年高位435元收市，帶動恒指高開後，突破50天線（24211），隨後進一步擴大升幅，最多曾漲536點，至24766點，其後升幅收窄，收報24602點，揚371點；大市成交金額增至1036億元。



市傳京東最快月底來港招股上市，消息利好科技股，騰訊周三公佈季績，資金偷步吸納，以全日高位收市，收市漲4%，報435元，創逾兩年高位，單股推高恒指112點。



彭博綜合16位分析員預測，料騰訊首季經調整盈利及收入均上升18%，其中手機遊戲收入預測相對高，料首季增速達四成以上。



電商龍頭阿里巴巴（9988）升2.7%，收報198.7元；手機股小米（1810）彈2.7%，收報11.5元。有傳順豐擬進軍外賣業務，美團（3690）先升後回，倒跌1.7%收報109.7元。



藍籌股大致向上，傳內地第二大電商京東將於本月內來港招股，擬集資約34億美元（約265億港元），港交所（388）連跌三日後反彈2.97%，收報250元；友邦（1299）升1.51%，收報70.7元；滙控（005）升1.26%，收報40.05元。