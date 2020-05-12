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中電首季售電量跌1.4%

2020-05-12 列印
　　疫情影響下，雖然市民在家逗留時間較多，但商業及基建的用電量亦下降，中電（002）本港首季售電量按年跌1.4%。中電表示，隨各國實施社交及商業限制措施，或令全年銷售及利潤受壓。中電第一次中期息維持派0.63元，連續八年漸進金額斷纜，現股息率為3.84厘。

　　中電指出，本港首季售電量按年跌1.4%至67.58億度，當中除了市民留在家中令住宅售電量增加1.2%，其餘商業、基建及公共服務、以及製造業，分別下降3%、1.1%和3.1%。期內「上網電價」計劃收到逾8400份申請，86%已獲批或成功接駁至電網，總發電容量約108兆瓦，料全部完成後，發電量等於黃埔花園逾⼀萬個住宅用電量的兩倍；另截至三月底已安裝48.8萬個智能電表。
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