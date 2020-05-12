70億售啟德住宅地 高銀料勁蝕25億

高銀金融（530）昨日公佈，因本港物業市場不明朗，以逾70.4億元出售啟德4B區4號住宅地皮，較一年半前的入手價89億元折讓約21%，預期將自出售事項錄得虧損約25.7億元。去年六月高銀曾以本港局勢不穩為由，「撻訂」111億元的啟德商業地王，是次再蝕讓離場，意味高銀全面撤出啟德發展區。



此次交易買家身份頗為神秘，公告僅披露為一海外註冊公司Top Family。同在啟德附近持有多幅地皮的會德豐（020）、新地（016）及恒地（012）昨日均否認為買家。有份參與交易的萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文昨稱，交易雙方具敏感性（sensitive），不便透露具體訊息。



交易買家身份神秘



高銀稱，出售事項所得淨額將主要用於減少集團借貸，以提高整體財務靈活性。目前所出售物業項目的地基工程尚未展開，考慮到該物業處於初步發展階段，以及項目所需資金龐大，而且本港整體經濟低迷、物業市場前景不明朗下，集團決定採取審慎方針，為現有業務保留更多現金。加上全球經濟疲軟，本港亦出現經濟收縮跡象，集團相信本港物業發展市場，長遠仍存在不確定因素。



高銀在2018年11月，與大股東兼主席潘蘇通，以組成合資公司方式，投得啟德第4B區4號住宅用地，作價逾89億元，雙方分別各佔六成及四成權益。去年四月，高銀再向潘蘇通購入餘下四成權益。該啟德住宅發展項目總地盤面積約9700平方米，高銀原計劃於2024年9月底或之前把物業落成。



高銀近年「跑馬圈地」頗為進取，多次爆冷以高價奪得地皮，包括目前持有的九龍灣高銀金融國際中心、何文田常盛街發展項目及何文田站第一期住宅地等，投資額達數百億元，惟在去年則因社會局勢不穩，而鬧出「撻訂」風波。



