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梁兆基：樓價大跌機會微

2020-05-12 列印
　　分析經濟有深厚功力的香港總商會新任總裁梁兆基本月正式履新後，昨日首度接受訪問，並以個人身份繼續大談經濟預測。他預期當疫情過後，人流及交通管制取消後，香港及全球經濟增長（GDP）將會大幅反彈，但要復元至疫情前水平則可能要等多兩、三年時間。雖然利率未來一年大多會維持低企，低息雖利好本港樓市，但經濟差卻成一大利淡因素，故他預期樓市將穩定中偏弱，大跌機會不大。

　　梁兆基在訪問中表達個人對經濟看法，指受疫情影響，交通、出入境陷入停頓，香港作為國際城市，對外往來的生意為本港經濟重要一環，加上本港內需行業，如零售消費都與旅遊業有關，故防疫跨境限制，確令香港經濟活動近乎停頓，對本港經濟打擊甚大。

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