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內地上月新增貸款1.7萬億

2020-05-12 列印
　　寬鬆貨幣政策下，內地4月份信貸增幅超預期。中國人民銀行昨日公佈，4月新增人民幣貸款1.7萬億元（人民幣，下同），按年多增6818億元；廣義貨幣（M2）按年增長11.1%，創近3年半新高；月內社會融資規模增量3.09萬億元，按年多1.42萬億元，均高於市場預期。分析師認為，縱使內地需求疲軟，環球經濟陰霾密佈，但人行寬鬆政策等因素推動4月信貸增幅超預期；預計人行或在一段時間內維持寬鬆政策立場。

　　人民幣貸款方面，從分部來看，住戶部門貸款增加6669億元，其中短期貸款增加2280億元，中長期貸款增加4389億元；企業單位貸款增加9563億元；非銀行業金融機構貸款增加404億元。

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