滙豐：低息環境助債市發展

她續稱，疫情引發危機屬「環球經濟增長危機」，料對全球經濟影響會更長遠；與以往全球經濟危機相比，信貸息差將需要更長時間，方可收窄至危機前水平。她指，亞洲將較其他地區更早復甦，由於通脹處於低水平，可為債市帶來更多投資機會。
債務違約方面，滙豐環球投資管理亞洲信貸主管梅立中預計，亞洲地區高息債違約率將由去年的1.6%，升至今年的4%，在全球仍屬低水平。
連續四年錄得虧損的海洋公園，今年初公佈尋求一百零六億元發展兼救亡大計，但在立法會財委會遭議員質疑可行性，過去三個月園方受疫情打擊而關閉，其間零遊客、零收入，再勁蝕七億元，逼使政府變陣，推倒原先的百億元...
2020-05-12
近日全球為新冠疫情而鬧哄哄，而日前德國《明鏡》周刊指，國家主席習近平向世界衞生組織總幹事譚德塞施壓，以延遲宣佈新冠肺炎會人傳人的報道。而世衞組織已發聲明，否認有關報道，而中國外交部指，希望有關媒體恪守...
2020-05-12
南韓「N號房」影片事件令全球憤怒，更創下南韓青瓦台問政平台上的請願數最高值。 案件日前有新進展。警方拘捕一名二十四歲男子，據當地傳媒指，被捕人是「N號房」創始人「god god」。而創始人「god g...
2020-05-12
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯首席高級營業經理張瑋津表示，元朗尚悅8座低層F室，面積354方呎，兩房間隔，原先叫價500萬，目前減價至495萬沽出，呎價13983元，據悉，原業主於12年11月以約325.9萬購入，轉手帳面獲利約169.1萬，升值約51.9%。 濱景花園減至830萬沽 世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田濱景花園1座高層F室，面積546方呎，望內園景，原叫價890元，累減至830萬沽出，呎價15201元，屬市價水平。據了解，原業主於14年以563萬購入，帳面獲利267萬，升值47%。 香港置業營業經理張智麟表示，荔枝角美孚新邨百老滙...
2020-05-12
市場憂慮出現第二波疫情，再次損害經濟，拖累美股早段跌逾200點。在大型科技股造好帶動下，杜指跌幅收窄，納指和標指更先後轉跌為升。杜指中段報24267點，跌64點，早段最多曾挫261點，低見24070點...
2020-05-12
本港疫情放緩漸現曙光，康文署轄下的羽毛球場等室內設施昨正式重開，發燒友紛紛入場打波掀熱潮，公眾游泳池也預定下周四營業，惟籃球、足球、排球的設施仍封閉欠回歸之期，籃足排愛好者或許仍須苦候一段時間！ 康文...
2020-05-12
黃金有價，原來還是促進澳洲近代經濟發展的要素之一，話說十九世紀維多利亞州發現金礦，孕育出疏芬山（Sovereign Hill）這個淘金名鎮，現時鎮內便重現一條淘金村，讓訪客體驗當年的淘金激情。 十九世...
2020-05-12
與女友張寶兒拍拖三年的袁偉豪昨日踏入39歲，兩人感情穩定早已傳出好事近，他們昨日更被爆聯名豪擲6,568萬元，買入清水灣豪宅連私人花園特色戶築愛巢，將與老友周柏豪做鄰居！張寶兒和袁偉豪坦承投資買樓，並...
2020-05-12
街頭藝人表演，是城市的文化風景，為沉悶的城市生活添加姿彩，怎知多年以來，一批所謂「大媽」的女歌者，進駐公園，嗌破喉嚨，狂歌熱舞，又以性感打扮示人，搔首弄姿，誘惑長者，索取金錢打賞，不但造成嚴重噪音問題，更引起公共空間的視覺污染，神憎鬼厭。問題持續多年，康文署終於出手，對公園內的違法歌舞表演加重刑罰，這項措施如果收效，應擴展至其他公共地方。 大媽在公園內表演歌舞，收取報酬，背後涉集團式經營，長者情迷其中，被挑逗在公眾地方作出不雅動作，更被榨取金錢，惹起社會關注。大媽表演時聲浪擾民，各界均要求當局加大打擊的力度。 康文署建議修訂《遊樂場地規例》，禁止未經批准人士在公園作歌舞表演...
2020-05-12
騎師莫雷拉上周六連中三元，並成為騎師王，挽回上周三交白卷的頹勢，明晚跑馬地夜賽，他照例騎足九場，且普遍實力不弱，莫雷拉坦言希望乘勝追擊，繼續爭取頭馬，其中以「高瞻遠囑」和「醒目勇駒」最具爭勝機會。 摩廐「高瞻遠囑」於今季踏入四歲大熟期，先後取得三勝三位，尤其是前仗在田草二千米更大勝對手六馬位而回，明晚再夥拍出戰谷草千八米，莫雷拉說：「我上周便重新策騎『高贍遠囑』快跳，感覺上馬兒走勢輕鬆，顯然在練馬師大摩悉心部署下，馬兒維持良好狀態，雖然上場牠初跑三班賽落敗，但查實所負不遠，所造時間亦及格，演出水準尚算不差，如今縮程出賽，亦屬其射程範圍，且只負一二一磅，臨場跑出水準，將具機會...
2020-05-12