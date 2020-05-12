滙豐：低息環境助債市發展

騎師莫雷拉上周六連中三元，並成為騎師王，挽回上周三交白卷的頹勢，明晚跑馬地夜賽，他照例騎足九場，且普遍實力不弱，莫雷拉坦言希望乘勝追擊，繼續爭取頭馬，其中以「高瞻遠囑」和「醒目勇駒」最具爭勝機會。 摩廐「高瞻遠囑」於今季踏入四歲大熟期，先後取得三勝三位，尤其是前仗在田草二千米更大勝對手六馬位而回，明晚再夥拍出戰谷草千八米，莫雷拉說：「我上周便重新策騎『高贍遠囑』快跳，感覺上馬兒走勢輕鬆，顯然在練馬師大摩悉心部署下，馬兒維持良好狀態，雖然上場牠初跑三班賽落敗，但查實所負不遠，所造時間亦及格，演出水準尚算不差，如今縮程出賽，亦屬其射程範圍，且只負一二一磅，臨場跑出水準，將具機會...

2020-05-12