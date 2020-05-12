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滙豐：低息環境助債市發展

2020-05-12 列印
　　新冠肺炎疫情肆虐，環球貨幣政策寬鬆，各國政府刺激措施不斷。滙豐環球投資管理亞太區債券投資總監陳寶枝認為，低利率環境持續，有助支持債券市場發展；預期亞洲區利率有機會繼續向下，料美國會維持零利率水平至明年底，即使出現負利率，相信亦屬暫時性。

　　她續稱，疫情引發危機屬「環球經濟增長危機」，料對全球經濟影響會更長遠；與以往全球經濟危機相比，信貸息差將需要更長時間，方可收窄至危機前水平。她指，亞洲將較其他地區更早復甦，由於通脹處於低水平，可為債市帶來更多投資機會。

　　債務違約方面，滙豐環球投資管理亞洲信貸主管梅立中預計，亞洲地區高息債違約率將由去年的1.6%，升至今年的4%，在全球仍屬低水平。

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