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太興盈警首季收益跌逾兩成

2020-05-12 列印
　　太興（6811）昨日發盈警，預計今年首季收益約6.4億元，按年減少20%至25%，並料今年首6個月業績及表現，將繼續受市場狀況、消費意欲和其他因素影響，例如從政府計劃中獲得援助，以及放寬預防新冠病毒措施；惟該股未有受消息影響，昨日收報1.49元，升2.8%。

        太興於公告指出，今年首季於主要地區收益，受到限聚令限制、市場氣氛疲弱以及消費意欲低迷的嚴重影響，多間位於香港的餐廳營業時間，已按顧客流量作出相應調整，加上因中國內地政府實施各項嚴格措施，令該公司眾多餐廳曾暫停營運，故預料今年首季收益約6.4億元，較去年同期減少約20%至25%。

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