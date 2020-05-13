特朗普禁聯邦退休基金投資華股 中美⻆力 杜指跌457點

外電報道，美國總統特朗普已指示，禁止聯邦政府僱員退休基金投資中國股票。霍士財經頻道及彭博等最先報道，指白宮國家安全顧問奧布萊恩與經濟顧問庫德洛，星期一去信勞工部長斯卡利亞，指白宮不希望聯邦政府僱員的「節儉儲蓄計劃」投資中國股票市場，認為存在重大及不必要風險，更提到中國導致新型冠狀病毒疫情擴散，未來有可能受到制裁。



報道指，斯卡利亞之後致函聯邦退休儲蓄投資委員會主席肯尼迪，重申奧布萊恩及庫德洛的看法，指基於投資風險及國家安全，對有關投資計劃感到非常憂慮，要求肯尼迪改變委員會在2017年，決定在本年中將約500億美元，轉為投資包含中國市場的MSCI全球指數的決定。



港交杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23764點，跌457點；納斯達克指數收報9002點，跌189點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見39.00港元，較香港收市價跌0.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見432.26港元，較香港收市價升1.26港元。



沙特阿拉伯出人意料承諾6月加大減產，刺激油價揚升。



紐約期油接近收市時升近7%。紐約6月期油升1.66美元，報每桶25.80美元，升幅6.88%。



沙特允減產油價升



經濟數據方面，美國四月消費物價指數（CPI）按月下降0.8%，符合市場預期。核心CPI按月跌0.4%，跌幅較預期的0.2%為大。另外，瑞幸咖啡向美國證監會提交文件，資本集團旗下基金CRGI已沽清在瑞幸持股，涉及約7152萬股。



中美貿易關係不明朗，市場同時擔心美國將加快重啟經濟之際，環球會否爆發第二波疫情，港股連彈兩日後出現調整，惟恒指仍穩守於10天線（24217）、20天線（24163）和50天線（24162）的交匯水平，最多跌465點，見24136全日低位，收造24245，回吐356點；成交金額降至970億元。



國家統計局公佈，4月居民消費價格指數（CPI）按年上升3.3%，低於市場預期的3.7%，創2019年9月以來最低。上月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下跌3.1%，遠低於市場預期的下跌2.6%，也是2016年4月以來最低。內地公佈的經濟數據遜於預期，A股表現反覆。上證指數收報2891，跌0.11%；深成指數收報11015，揚0.42%。



