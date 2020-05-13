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港交所將推生科股ETF產品

2020-05-13 列印
  港交所（388）上市新規實行超過兩年，未有收入的生物科技股愈「炒」愈有，更成市場焦點之一。港交所董事總經理、市場發展科副主管及環球上市服務部主管鮑海潔接受訪問時表示，本港生科公司上市「勢頭」只是剛剛開始，未來仍有很大增長空間。然而該類公司投資風險較高，她指港交所會待市場發展成熟時，推出更多該板塊的結構性產品，讓投資者能做好風險管控。

  港交所於2018年4月推出上市制度改革，首次允許未有收入的生物科技公司及採用不同投票權架構的新經濟公司來港上市。自新規生效以來，合共有28間醫療健康和生物科技公司在港上市，當中有16間為未有收入的生科公司，合共累積集資397億元，佔同期香港新股市場總融資額的6.7%。

  鮑海潔指，內地在新藥研發及審批上均有一些政策支持，生科板塊處於「萌芽」階段，不少公司均在發展，如同形成一個「蓄水池」，會在未來陸續釋放。

  
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