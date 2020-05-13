港交所將推生科股ETF產品

港交所於2018年4月推出上市制度改革，首次允許未有收入的生物科技公司及採用不同投票權架構的新經濟公司來港上市。自新規生效以來，合共有28間醫療健康和生物科技公司在港上市，當中有16間為未有收入的生科公司，合共累積集資397億元，佔同期香港新股市場總融資額的6.7%。
鮑海潔指，內地在新藥研發及審批上均有一些政策支持，生科板塊處於「萌芽」階段，不少公司均在發展，如同形成一個「蓄水池」，會在未來陸續釋放。
政府昨日公佈沙中線紅磡站工程被剪鋼筋醜聞的獨立調查最終報告，報告斥工程出現令人無法接受問題，包括地盤造工差劣、監管不力及管理水平不達標，裁定政府、港鐵及承辦商禮頓均須負責，但車站連續牆及月台層板結構安...
2020-05-13
日前台灣外交部傳出中國與世界衛生組織於二○○五年簽署的未公開「秘密備忘錄」（MOU）中規定，台灣專家若要參加世衛的活動，須在會議五周前向世衛申請，並轉中國衛生部審核。昨日台灣外交部發言人歐江安（圖）強調，台灣從未接受中方與世衛的秘密備忘錄，並已多次表達嚴正抗議。 根據該秘密備忘錄規定，該台灣代表必須以個人身份出席，且層級必須為處長以下，會議資料則一律註明專家來自「中國台灣」（Taiwan， China）。台灣外交部發言人歐江安昨日回應，指台灣未參與相關秘密備忘錄磋商與簽訂，因此對台灣不具任何拘束力。又強調，台灣從未接受該秘密備忘錄，台灣政府更多次公開表示台灣絕不承認、從不接...
2020-05-13
新冠疫情全球持續，疫苗開發有新進展。世界衛生組織總幹事譚德塞周一表示，現時已有大約七至八種有望對抗新冠肺炎病毒的「頂級候選疫苗」，又指研發工作正在加速進行。而日前有美媒指中方正試圖竊取美國的新冠病毒研...
2020-05-13
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，美聯市務經理（銷售）李天傑表示，馬鞍山中心2座中層C室，面積394方呎，兩房間隔，望海景，原叫價約670萬，議價後以656萬成交，呎價16650元。原業...
2020-05-13
外電報道，美國總統特朗普已指示，禁止聯邦政府僱員退休基金投資中國股票。霍士財經頻道及彭博等最先報道，指白宮國家安全顧問奧布萊恩與經濟顧問庫德洛，星期一去信勞工部長斯卡利亞，指白宮不希望聯邦政府僱員的「...
2020-05-13
5‧16德甲重開！德甲將成為首個復賽的歐洲主流聯賽。聯賽重啟後，焦點落在冠軍爭奪戰身上，究竟拜仁慕尼黑保持四分優勢捧盃？還是次席的多蒙特後來居上？ 拜仁回穩天命所歸 拜仁慕尼黑可說是新冠疫情的贏家，皆...
2020-05-13
購買保時捷Cayenne S Coupe主要原因，我認為是貪其斜背矮身設計更加獨特有型，而且車價（$1,577,000起）相比普通版只貴約八萬元，感覺更吸引。 Cayenne S Coupe斜背版車頂...
2020-05-13
阿嬌（鍾欣潼）日前承認和賴弘國在今年3月已簽分居協議，結束14個月婚姻。有傳賴弘國在離婚前已有新歡，秘撻32C辣模Angelina（陳怡安）。賴弘國昨於寶島舉行兩分鐘記者會，開腔否認有新歡，並聲言已就...
2020-05-13
香港人高度自律，抗疫防疫表現出色，但昨天傳出一宗初步本地確診個案，令到連續二十三日零個案可能「斷纜」，疫情仍未算完全受控。雖然暫時失守了，但零星個案再現，其實在所難免，正好提示大家，要繼續維持個人衞生，只要處變不驚，嚴防社區爆疫，提高警覺，並按部就班，陸續恢復正常生活，疫情反彈機會不大。 以感染率和死亡率計，香港的抗疫防疫表現，是全球表現較好的地區之一。但新冠肺炎病毒的傳染率極高，病毒也十分「狡猾」，可以潛伏部份人體內不發作，也可以在人體「復陽」，令防疫的難度更高。科學家更擔心病毒會變種，令全球疫情充滿不確定性。面對病毒挑戰，香港人不能鬆懈，再次出現初步本地感染病例，正好是...
2020-05-13
第七場三班一二○○米。此場絕大部份參戰馬都是慢腳的中後上型馬，有足夠前速領放或守好位的，就只得「勝利風範」和「電訊驫馬」。無疑，兩駒的實力都已見盡，不過在此場憑藉形勢之助，應是爭功的黃金機會，而比較上...
2020-05-13