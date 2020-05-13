利豐大比數通過私有 馮國綸︰方案作價合理

由馮氏家族第四代掌舵的老牌企業利豐（494）私有化建議於昨日進行表決，結果在法院會議及股東特別大會獲逾九成大比數通過。該公司指出，已申請撤銷於聯交所之上市地位，預期於5月27日除牌。該股昨日收報1.21元，升3.4%。



持有三成二股份的馮氏家族及物流服務營運商GLP以協議安排方式，將利豐私有化，每股註銷價為現金1.25元，涉資約72.23億元。通過私有化議案，該股份最後買賣日期為5月15日（周五）。



利豐主席馮國綸在會上表示，私有化方案主要是給予股東選擇權，強調私有化作價合理，並指以現時全球經濟狀況而言，前景未明加上經營面對困難，業務能否在3至5年內恢復，無人能預測，「即使小股東願意同舟共濟，亦未知會否坐上一艘沉船」。他指，從事行業40多年亦未曾見過如此風浪，近年全球數碼化的出現對公司業務帶來衝擊，加上去年面對中美貿易戰的挑戰，現又遇上肺炎疫情，公司歐美等主要市場經濟活動停擺，定單遭到取消，業務受到負面影響。



私有化為時勢所迫



馮國綸續說，私有化計劃是希望盡快釋放股東價值，目的是「想生存而非賺錢」，又指是為時勢所逼，並非「我哋選時候，而是時候選我哋」。他建議，小股東將收回的金額，用作投資其他股票，回報會比利豐更高。若私有化失敗，他指會繼續努力經營公司。



於會上有不少出席的小股東反對私有化方案。持有9萬幾股的小股東朱小姐表示，反對私有化方案，他指以平均價7.71元買入，本打算持有作收息用途為主，但現時「已經蝕咗幾十萬，好多錢都化為烏有，若私有化通過，對小股東會好唔公平」。



但亦有去年買入該股的小股東陳生同意私有化計劃，並稱「現時股價已經好低殘，好多人蝕錢，都好難可以再博反彈，又有咁多基金揸手，相信私有化通過機會較大」。



