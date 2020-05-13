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非凡上季少賺96% 擬派特息股價抽升

2020-05-13 列印
　　非凡中國（8032）昨公佈今年首季營運數據，期內賺2703.1萬元，按年大跌96.7%，主要因去年同期曾因出售李寧（2331）6.8%權益而錄得逾8.1億元的收益。

  該公司於首季度，錄得收入9238.8萬元，按年跌48.2%；收益減少主要因期內企業策略有若干調整，縮減建材業務。期內毛利僅按年跌9%，至1705萬元。

  非凡中國亦宣佈，4月初曾配售2.85%的李寧股份，擬將配售所得淨額逾14.9億元用於擴大及發展其業務，包括於合適時機進行潛在收購；以及在考慮整體財務表現及資金需求後，或會宣派特別股息。該公司或派特別息，刺激其股價昨抽升，一度見兩個月高位，但隨後回軟並倒跌，收市跌1.11%，報0.445元。

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