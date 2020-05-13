彭博引述消息人士稱，諾輝健康於上月已獲得D輪融資約2000萬美元（約1.55億港元），參與投資的私募有Omniscience Capital、Exome Asset Management，累計獲投資逾1.3億美元（約10.08億港元）。據公司網站，其前三輪融資可謂是「群星薈萃」，其中軟銀中國、君聯資本及啟明創投均多次參與投資。
諾輝健康傳下季港上市
彭博引述消息人士稱，諾輝健康於上月已獲得D輪融資約2000萬美元（約1.55億港元），參與投資的私募有Omniscience Capital、Exome Asset Management，累計獲投資逾1.3億美元（約10.08億港元）。據公司網站，其前三輪融資可謂是「群星薈萃」，其中軟銀中國、君聯資本及啟明創投均多次參與投資。
施工監察失誤 結構安全免拆 紅磡站終極報告：港鐵禮頓須孭飛
政府昨日公佈沙中線紅磡站工程被剪鋼筋醜聞的獨立調查最終報告，報告斥工程出現令人無法接受問題，包括地盤造工差劣、監管不力及管理水平不達標，裁定政府、港鐵及承辦商禮頓均須負責，但車站連續牆及月台層板結構安...
2020-05-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
台不接受中國與WHO秘密備忘錄
日前台灣外交部傳出中國與世界衛生組織於二○○五年簽署的未公開「秘密備忘錄」（MOU）中規定，台灣專家若要參加世衛的活動，須在會議五周前向世衛申請，並轉中國衛生部審核。昨日台灣外交部發言人歐江安（圖）強調，台灣從未接受中方與世衛的秘密備忘錄，並已多次表達嚴正抗議。 根據該秘密備忘錄規定，該台灣代表必須以個人身份出席，且層級必須為處長以下，會議資料則一律註明專家來自「中國台灣」（Taiwan， China）。台灣外交部發言人歐江安昨日回應，指台灣未參與相關秘密備忘錄磋商與簽訂，因此對台灣不具任何拘束力。又強調，台灣從未接受該秘密備忘錄，台灣政府更多次公開表示台灣絕不承認、從不接...
2020-05-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
譚德塞：頂級疫苗研發中 中國否認竊美病毒研究成果
新冠疫情全球持續，疫苗開發有新進展。世界衛生組織總幹事譚德塞周一表示，現時已有大約七至八種有望對抗新冠肺炎病毒的「頂級候選疫苗」，又指研發工作正在加速進行。而日前有美媒指中方正試圖竊取美國的新冠病毒研...
2020-05-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑錄用家減價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，美聯市務經理（銷售）李天傑表示，馬鞍山中心2座中層C室，面積394方呎，兩房間隔，望海景，原叫價約670萬，議價後以656萬成交，呎價16650元。原業...
2020-05-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
特朗普禁聯邦退休基金投資華股 中美⻆力 杜指跌457點
外電報道，美國總統特朗普已指示，禁止聯邦政府僱員退休基金投資中國股票。霍士財經頻道及彭博等最先報道，指白宮國家安全顧問奧布萊恩與經濟顧問庫德洛，星期一去信勞工部長斯卡利亞，指白宮不希望聯邦政府僱員的「...
2020-05-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
5•16德甲重開 仲有3日
5‧16德甲重開！德甲將成為首個復賽的歐洲主流聯賽。聯賽重啟後，焦點落在冠軍爭奪戰身上，究竟拜仁慕尼黑保持四分優勢捧盃？還是次席的多蒙特後來居上？ 拜仁回穩天命所歸 拜仁慕尼黑可說是新冠疫情的贏家，皆...
2020-05-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
首批到港 Cayenne S Coupe勝在有型
購買保時捷Cayenne S Coupe主要原因，我認為是貪其斜背矮身設計更加獨特有型，而且車價（$1,577,000起）相比普通版只貴約八萬元，感覺更吸引。 Cayenne S Coupe斜背版車頂...
2020-05-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
呻遭誹謗約炮出軌興訟 賴弘國：一定告到死！32C辣模急劃清界線
阿嬌（鍾欣潼）日前承認和賴弘國在今年3月已簽分居協議，結束14個月婚姻。有傳賴弘國在離婚前已有新歡，秘撻32C辣模Angelina（陳怡安）。賴弘國昨於寶島舉行兩分鐘記者會，開腔否認有新歡，並聲言已就...
2020-05-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——抗疫小勝 仗未打完
香港人高度自律，抗疫防疫表現出色，但昨天傳出一宗初步本地確診個案，令到連續二十三日零個案可能「斷纜」，疫情仍未算完全受控。雖然暫時失守了，但零星個案再現，其實在所難免，正好提示大家，要繼續維持個人衞生，只要處變不驚，嚴防社區爆疫，提高警覺，並按部就班，陸續恢復正常生活，疫情反彈機會不大。 以感染率和死亡率計，香港的抗疫防疫表現，是全球表現較好的地區之一。但新冠肺炎病毒的傳染率極高，病毒也十分「狡猾」，可以潛伏部份人體內不發作，也可以在人體「復陽」，令防疫的難度更高。科學家更擔心病毒會變種，令全球疫情充滿不確定性。面對病毒挑戰，香港人不能鬆懈，再次出現初步本地感染病例，正好是...
2020-05-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——電訊驫馬把握機會
第七場三班一二○○米。此場絕大部份參戰馬都是慢腳的中後上型馬，有足夠前速領放或守好位的，就只得「勝利風範」和「電訊驫馬」。無疑，兩駒的實力都已見盡，不過在此場憑藉形勢之助，應是爭功的黃金機會，而比較上...
2020-05-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6