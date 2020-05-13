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諾輝健康傳下季港上市

2020-05-13 列印
　　傳再有內地生物科技企業赴港上市，外電引述知情人士指，癌症早期篩查企業諾輝健康（New Horizon Health）最快於第三季度可在港掛牌，已初步選定高盛及瑞銀作為其保薦人，料集資3億美元（約23.25港元），遠高於較早前傳的1.5億美元。

  彭博引述消息人士稱，諾輝健康於上月已獲得D輪融資約2000萬美元（約1.55億港元），參與投資的私募有Omniscience Capital、Exome Asset Management，累計獲投資逾1.3億美元（約10.08億港元）。據公司網站，其前三輪融資可謂是「群星薈萃」，其中軟銀中國、君聯資本及啟明創投均多次參與投資。



        

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