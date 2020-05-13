騰訊季績今揭盅 中位數估賺270億

騰訊（700）首季業績將於今天揭盅，但市場看法分歧，預計季內非國際財務報告準則（Non-IFRS）盈利介乎按年倒退4.9%至增長32.2%，中位數為升24.5%至270.5億元（人民幣，下同）。市場料朋友圈、小程序等可帶動疲弱的廣告收入，並關注疫情對業務影響及管理層對前景指引。而旗下騰訊音樂昨日公佈，首季收入升10%至63.1億元，略遜預期。騰訊昨收市報431元，跌0.92%。



市場對騰訊首季業績預測差距較大，綜合14家券商預期，收入將介乎1082億至1035億元，中位數為1103.7億元，按年增11.1%。高盛認為，手遊《和平精英》及《王者榮耀》可帶動手遊收入，但疫情下網吧關閉，料會拖累個人電腦遊戲表現。該行認為，疫情令客戶進一步參與網絡遊戲，亦帶動微信朋友圈的廣告，又料支付交易於三月開始復甦，投資項目可跑贏市場。滙豐早前指出，微信社交廣告增長強勁，料可幫補媒體廣告收入疲弱，而小程序亦可取得新的廣告預算。



騰訊音樂收入升10%



友信證券研究部總監陳偉聰表示，騰訊股價績前顯著抽升，即使最終業績亮麗，根據過往表現亦有機會出現反高潮，籲炒業績的投資者要有心理準備。他認為，市場看法分歧較大的業務在於小程序的廣告表現，以及成本控制效果，相信若好過預測，對股價亦有一定支持。



另外，騰訊旗下騰訊音樂昨日公佈，首季收入升10%至63.1億元，略遜市場預期，當中線上音樂服務收入多27.4%至20.4億元，社交娛樂服務收入增3.3%至42.7億元；Non-IFRS盈利跌8%至11億元。期內線上音樂付費用戶增長50.4%至4270萬戶，每客月消費（ARPPU）增長13.3%至9.4元；而社交娛樂付費用戶多18.5%至1280萬戶，但其每月ARPPU則跌12.9%至111.1元。



