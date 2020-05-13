  • 2020年5月13日 星期三
  • 27º
  • 84%
熱門： 屯門大媽保就業鄧炳強林鄭月娥賴弘國

日報新聞 > 財經

內地通脹3.3% 七個月最低

2020-05-13 列印
　　內地通脹持續降溫，國家統計局昨公佈，4月居民消費價格（CPI）按年上漲3.3%，較上月回落1個百分點，為7個月來最低。相反，4月工業生產者出廠價格（PPI）按年跌3.1%，為4年來最低。分析人士指，隨着豬肉價格持續回落，CPI升幅回落符合預期，預計CPI還將持續下行；而PPI或已見底，料後續將見改善。

　　內地4月CPI按年漲幅進一步回落，其中，食品價格上漲14.8%，漲幅較上月回落3.5個百分點，影響CPI上漲約2.98個百分點。食品中，豬肉價格上漲96.9%，但漲幅已較3月回落19.5個百分點，主要受益於生豬產能加快恢復，豬肉供給持續增加。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd