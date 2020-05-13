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潤燃批股籌37億

2020-05-13 列印
　　華潤燃氣（1193）昨公佈，持有公司股權63.3%的華潤集團（燃氣）擬以每股40.81元，配售9000萬股股份，佔已發行股本約4.05%。配股價較前日收市價43.95元，折讓約7.14%，集資36.7億元。交易完成後，該公司大股東仍為華潤集團（燃氣），而承配人將持有華潤燃氣3.89%股權。

  華潤燃氣表示，將以先舊後新的方式，按每股40.81元作價，向不少於6名獨立承配人，配售大股東華潤集團（燃氣）9000萬股股份，佔已發行股本約4.05%。交易完成後，華潤集團（燃氣）持股比例將從63.3%降至60.84%，仍為華潤燃氣大股東。該公司指出，認購所得款項約為36.7億元，擬用於在中國收購更多下游城市燃氣分銷業務，及補充一般營運開支。

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