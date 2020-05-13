中環IFCN外望——國泰丘應樺︰航空業恐數年才復常

新冠肺炎疫情重創航空業，國泰（293）早前再傳重組並預告裁員，國泰港龍行政總裁丘應樺昨日向員工發內部電郵指出，疫情下整個航空行業或要數年才能回復正常，該公司會革新求存，明白傳言會加劇憂慮，承諾當有更明確的應對措拖時會公佈細節。國泰昨日收市跌0.44%，報9.1元。



丘應樺表示，疫情影響全球的航空業，不少公司採取裁員或要求員工放無薪假等，隨著危機擴大，相信航空業有深遠的變化。他又指，該公司亦要採取措施求存，不同部門正採取最佳方法，以渡過航空業的最大危機，團隊正進行很多工作令公司能夠在新營運挑戰下保持長期競爭力。



此外，美國政府航空業就業援助將於九月份截止，飛機製造商波音公司行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）預計，屆時載客量將不會回到100%水平，甚至可能無法回到正常水平的25%，又料直至年底或可回到50%水平，航空公司在應對危機時需作出更多調整。被問及是否可能會有美國大型航空公司倒閉時，卡爾霍恩稱，可能性很高，「到了9月就會有事情發生。」波音發言人其後補充說，卡爾霍恩說的是行業的整體不確定性，而非特定航空公司。



九毛九關停部份餐廳



九毛九（9922）公佈，為緩解疫情對業務營運的影響，董事會在審閱其門店業績後，已決定實施多項節省成本措施，以降低租金、所用原材料及消耗品的成本，以及其他經營開支。



作為該等措施的一部份，集團已決定關閉客流較少的門店及停止在北京、天津及武漢經營九毛九餐廳。集團將密切關注疫情在中國的發展情況，以適時調整其餐廳網絡擴張計劃。



高瞻