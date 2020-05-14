儲局憂持續衰退 美股再急挫516點

美國聯儲局主席鮑威爾表示，新冠肺炎疫情衝擊經濟似乎是有史以來最大。受到儲局唱淡言論，美股早段低開，杜指早段跌257點，見23507點，跌幅超過1%。標普指數以及納斯達克指數，早段分別跌0.6%以及0.1%。



市場繼續關注，肺炎疫情對經濟的影響，鮑威爾表示，經濟有顯著的下行風險，可能出現持續衰退。惟一旦疫情受控，經濟應當就可復甦，而負利率亦非考慮的貨幣政策工具。



另外，聯合國預測，新型冠狀病毒疫情會令今年全球經濟出現自上世紀三十年代大蕭條以來最大萎縮，幅度達到3.2％；未來兩年全球經濟產量削減近8萬5千億美元，幾乎抵銷過去四年的所有增長。



騰訊季績勝預期ADR升16元



聯合國在一月時預測今年全球經濟上升2.5％，但疫情令需求大幅下跌，全球供應鏈亦受影響，預測今年全球貿易萎縮近15%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23247點，跌516點；納斯達克指數收報8854點，跌148點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見38.14港元，較香港收市價跌0.76港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見445.69港元，較香港收市價升16.09港元。



雖然美股低開，但港股騰訊（700）季度業績勝預期，令到夜期向好，中段升147點，見24216點，高水36點。歐洲股市中段偏軟，英國富時指數跌逾1%，德國DAX指數以及法國CAC指數均跌2%。



鮑威爾表示，聯儲局可能需要額外措施，以避免疫情對經濟造成長期損害。經濟數據方面，美國四月生產物價指數（PPI）按月下降1.3%，較預期的跌幅為大，而三月的跌幅為0.2%。他續稱，調查顯示，年收入低於4萬美元的家庭有40%失去工作，失業率可能在下個月左右達到高峰。



他指出，美國的財政反應對戰後經濟衰退來說都是最快及最大的，儲局也以前所未有的速度和力度採取行動，政策反應提供一定程度的緩解和穩定。



鮑威爾稱，聯儲局將繼續充份使用工具，直到危機過去令經濟全面復甦，其發放的貸款將幫助許多借款人渡過危機，但時間會將流動性問題轉變為償付能力問題，而額外的財政支持可能代價很高，但如果它有助於避免長期經濟損害，這是值得的。



港股方面，騰訊走勢繼續主導大市走勢，昨天恒指早段插穿二萬四大關，至收市成功收復20天線（24157）和50天線（24110）兩條平均線，但仍失守10天線（24207）。



恒指收報24180，跌65點；成交金額1035億元。多隻醫藥股跑贏大市兼創新高，同時MSCI也公佈檢討結果，個別獲納入指數股份表現突出。



