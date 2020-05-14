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港評級下調風險急升

2020-05-14 列印
        評級機構標普目前雖仍維持香港信貸評級為「AA+」，但其主權與國際公共產業融資部副董事尹睿昨表示，內地經濟下行，最近本港社會事件重燃，將會持續打擊零售行業，近日香港評級被下調的風險急劇上升，與區內其他地方一致；又指港府動用財政儲備推抗疫措施，或會進一步削弱未來的信貸實力。

　　標普指出，疫情大流行打擊香港經濟，預測今年本港經濟將收縮3.9%，明年回升至增長4.8%。

        標普全球評級亞太區經濟學家Vishrut Rana相信，隨著本港疫情緩和，政府逐步解除限制措施，內地經濟正常化，可望刺激本地消費，惟歐美經濟大幅收縮，將波及香港，加上香港經濟依賴旅遊業，故料復元需時較長，至少需要1年。
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