騰訊首季純利增29% 網遊收入勁升三成

騰訊（700）今年首季業績遠超市場預期，期內股東應佔純利達270.79億元（人民幣，下同），按年升29.38%，當中網絡遊戲業務收入大升近31%。執行董事兼總裁劉熾平表示，疫情期間，不少用戶通過遊戲消磨時間，因此用戶使用時長及消費都較以往增大。



騰訊公佈今年首季業績，收入及純利遠超預期，根據非國際財務報告準則，期內股東應佔純利達270.79億元，按年按年升29.38%；期內收入1080.65億元，按年升26.44%。



疫情推升遊戲熱度



當中收入佔比近三成半的網絡遊戲業務，今年首季收入增長30.81%，至372.98億元，劉熾平表示，疫情下不少用戶需要留在家中，甚至有用戶需要接受隔離，團隊遊戲成為他們消磨時間或保持正常社交方式，加上公司團隊在今年首季推出不少遊戲活動，以提高日均活躍帳戶數，因此《和平精英》、《王者榮耀》、《PUBG Mobile》以及《Clash of Clans》等智能手機遊戲收入均有所上升，不過部份被個人電腦客戶端遊戲收入下降所抵銷。



隨著內地逐步復工復產，劉熾平認為，未來一段時間，遊戲用戶使用時長及遊戲內消費活動，將大致回復正常水平，但相信遊戲行業經此一「疫」後，已經擴大長期受眾和吸引力。包括在國際方面，《PUBG Mobile》亦在增強本地化能力，以滿足不同地區用戶多元化品味；《荒野亂鬥》則通過改善玩家匹配算法，提升用戶體驗。



網絡廣告增長強勁



雖然疫情下，依靠傳統廣告收入的企業叫苦連天，惟騰訊首季網絡廣告收入按年增32.41%，至177.13億元；不過媒體廣告收入則下降10%，至31.21億元。劉熾平指，過去一段時間，用戶消費習慣改變，商家愈來愈傾向靠社交網絡、現場直播等吸引流量和客戶，騰訊朋友圈、近年積極發展的微信小程式等均成為商家的主要銷售或推廣渠道之一。



