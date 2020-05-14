  • 2020年5月14日 星期四
  • 27º
  • 81%
熱門： 新冠肺炎梨木樹邨袁國勇荃灣警署補課

日報新聞 > 財經

李澤鉅：長建伺機投資新業務

2020-05-14 列印
　　長江基建（1038）主席李澤鉅昨早出席股東周年大會（AGM）視像會議時稱，疫情令很多生意都「捱緊」，但相信長建會是全球最「襟捱」企業之一，「現時有危亦有機，當機會來臨，長建會立刻抓住機會投資新業務。」

　　李澤鉅坦言，全世界差不多所有業務都受疫情影響，長建亦不例外，但長建大部份業務為基建及公用事業，這些業務所受影響相對不太嚴重。疫情不會永遠存在，長建財務穩健、業務多元化、資產優質，相信當世界經濟復甦之時，長建復甦會相當快。

　　不過，公司收併購步伐難免受疫情拖累而放慢，李澤鉅稱，「現時有不同買賣傾緊，但隔住個螢幕或揸個電話傾，始終都係差少少，因多地封關，不能飛去互相探訪，盡職調查亦未能進行。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd