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銀娛首季收益降六成

2020-05-14 列印
　　疫情下澳門賭場幾乎停頓，令博彩企業受到重創。銀河娛樂（027）公佈，截至3月底止首季業績，經調整EBITDA為2.83億元，按年及按季均急挫93%；淨收益為50.7億元，按年及按季均大減61%。銀娛指出，新冠肺炎疫情對全年業績，很大可能造成重大負面影響，集團澳門發展項目亦會受拖累。

　　期內銀娛首季博彩收益總額為55億元，按年減少64%，按季則減少62%；中場博彩收益總額為28億元，按年及按季均減少62%；貴賓廳博彩收益總額為25億元，按年減少67%，按季減少62%；角子機博彩收益總額為2.31億元，按年減少62%，按季減少65%。

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