德昌全年轉蝕39億 不派末期息保現金

德昌電機（179）截至今年3月底止年度由盈轉虧，蝕4.94億美元（約38.5億港元），該公司去年同期錄得溢利2.81億美元，主要是由於新冠肺炎對來年經營影響，作一次過商譽及其他無形資產減值7.96億美元。期內每股虧損55.55美仙，公司保留現金，決定不派末期息。



該公司期內毛利按年跌11%，至6.72億美元，主要是營業額下跌、折舊增加及定價壓力所致。



集團指出，鑑於全球經濟持續萎縮及復甦時間與步伐極度不明朗，董事會決定目前保留現金為最有利於業務及其股東，因此不會派發末期息，董事會將繼續謹慎監察情況，2019年度及2018年度末期息皆為每股34港仙。



商譽減值八億美元



集團表示，在財政年度首9個月，在許多製造業（尤其是汽車業務）已經處於衰退下，集團表現仍然良好。大多數業務單位的營業額均領先於市場、毛利率穩定、現金流量持續改善，在執行主要策略計劃方面亦繼續取得穩步進展。自2019年底於中國發現首宗報告後，疫情徹底改變營商環境，集團在內地製造業務首當其衝，從2020年1月農曆新年假期起停產至2月中旬，其後才全國逐步放寬遏制疫情措施。在3月，疫情蔓延至歐洲和北美洲。汽車原始設備製造商在這些地區設置的廠房及許多工業製造業務（包括集團的大部份生產設施）都暫時停止生產，多個國家政府更前所未有強制實施社交及經濟的「封鎖」措施，至今尚未完全解除封鎖。



管理層相信，短期內因健康危機引致的高失業率，將對可動用收入及消費者信心帶來不利影響，預期引申之消費疲弱比新型冠狀病毒疫情引起之社會及經濟封鎖更為持久。考慮到這些狀況及集團的加權平均資本成本增加，商譽及若干其他無形資產的預計可收回金額低於其帳面值。因此公司記錄一項減值支出7.96億美元，在計入無形資產減值後，令集團錄得股東應佔虧損4.93億美元。



