財庫局：停派息無礙市場競爭力

滙豐控股（005）早前取消派息一事引起股東不滿，財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府及監管機構知悉滙豐等公司因應註冊地監管機構要求取消派息。至於停派息有否違反相關規定，須視乎個別情況而定，難一概而論，但相信個別公司派息政策，不會影響本港證券市場整體競爭力。



許正宇書面回覆立法會議員提問時表示，派息政策及安排屬上市公司董事會考慮一系列因素後作出的商業決定，過去亦曾有上市公司作出取消派息決定，但每間公司情況不同，不宜比較。他續稱，明白和理解滙控決定對股東帶來一定影響，部份股東因而感到失望及不滿；但於英國註冊成立的銀行，須受英倫銀行旗下審慎監管局監管。



