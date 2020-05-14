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逾半原油寶苦主完成賠付

2020-05-14 列印
　　「原油寶」風波正值「兩會」召開前夕，外電引述兩位中國銀行（3988）內部人士透露，該行目前已對超過一半的「原油寶」投資者，完成賠付工作。為提高效率，該行此前推出線上簽署和解協議的選項，多位原油寶投資者均確認，已與中國銀行簽署和解協議，收回金額均為本金的20%。

　　內媒引述內地股份制銀行人士預計，除個別投資者可能損失較多，不願意按20%賠付，絕大部份投資者都會選擇和解。然而，曾為「原油寶」苦主發聲的律師楊兆全指，有百餘名苦主曾聯繫他，投資金額大多在20至50萬元人民幣，他們當中大部份都不願意接受賠付20%，並希望賠償比例提高至60%至80%。

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