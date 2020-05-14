中環IFC外望——宏利推退休強積金抗通脹

近年業界提議，希望強積金可推出「提取收益產品」（Drawdown fund）。宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發昨表示，宏利計劃於強積金平台推出新方案，供成員在退休後繼續投資，並定期提取收益；目標回報率可跑贏通脹。該方案已通過積金局的原則性批核，正等待證監會最終批核，料將於今年底推出產品。



吳清發表示，新方案將採取多元化投資組合，中至高風險的環球投資級別企業債券佔較大比重，且會定期審視投資方案。他期望，計劃可跑贏長期通脹水平，但未透露具體收費水平，僅稱將處「特別水平」。



積金局就投資退休方案提倡4大原則，包括方案應透明度高、簡單且讓成員易於理解；方案預期結果應適合於供款及提取階段；應定期檢視方案表現，以確保與預期結果相符；收費水平應合乎退休方案要求。吳清發就指，新產品根據這4大原則推出，希望可以為打工仔提供多一種退休選擇。



九置消費券稱無違規 金管局跟進



九龍倉置業（1997）旗下海港城及時代廣場近期舉辦消費獎賞計劃，提供84萬張消費券予市民換領，發行金額逾億元，但活動被質疑違反金管局有關儲值工具的規例，金管局昨日回應擬跟進活動；九置則澄清，有關活動並無違反金管局條例，強調消費券並非儲值工具，且已徵詢法律意見。



金管局回覆本報查詢時表示，某一計劃屬《支付系統及儲值支付工具條例》下受監管或可豁免範圍，須視乎該計劃的運作模式和條款等而定。一般而言，計劃涉及消費者消費滿指定金額後，可免費換領一些在指定商店使用的「優惠券」，即不涉及「優惠券」持有人支付款項予發行人，多屬《條例》下獲豁免範圍之一；且此類豁免不涉及計劃的儲值金額是否低於100萬港元。



局方又指，由於每個計劃具體操作和條款都不相同，需檢視個別計劃的詳細資料；正與個別商場理解其情況，以取得所需資料作有關檢視。



高瞻