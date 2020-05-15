失業救濟初領人數憂慮稍減 杜指拗腰彈 收市升377點

市場擔心美國經濟，上周首次申領失業救濟人數遠高於預期，加上美國總統特朗普威脅切斷中美雙邊貿易關係，美國股市周四早段顯著下滑，杜指穿二萬三千點關，曾挫458點，見22789點，跌幅近2%；標普指數早段曾跌1.89%，納斯達克指數曾跌1.78%。



截至本月9日的一周，美國首次申領失業救濟人數達298.1萬人，遠較市場預期的250萬人為多，但較對上一周減少19.5萬人；另外，截至本月2日的一周，持續申領失業救濟人數有2283.3萬人，按周增加45.6萬人。分析師表示，美國上周的新增申領失業救濟人數仍近300萬人，令過去8周的累加人數到3600萬人以上，市場對美國經濟前景的憂慮揮之不去，拖累大市。



早段曾挫458點



美國聯儲局主席鮑威爾警告，疫情令經濟面對前所未見的嚴重下行風險，可能導致長期維持疲弱。分析師又指出，特朗普延長限制美企採購華為、中興（763）設備的禁令一年，並表示考慮切斷這個全球最大的雙邊貿易關係，市場憂慮中美緊張關係或再升溫，周四早亦利淡美股。



另外，金價高收。於紐約商品交易所，6月份期金收報每盎司1740.9美元，升24.5美元，升幅1.43%。油價顯著上升。紐約期油收巿報27.56美元，上升2.27美元。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23625點，升377點；納斯達克指數收報8943點，升80點。滙控（005）美國預託證券價格曾見39.52港元，較香港收市價升1.32港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見433.80港元，較香港收市價升3.20港元。



港股方面，市場憂慮中美緊張關係或再升溫，拖累恒指連降第三日，並失守20天線（24127）、50天線（24064），以及二萬四千點大關，收造23829，下滑350點。



科網巨企騰訊（700）季績勝預期，一度高見447元，刷新逾兩年高位，但高位獲利回吐壓力大增，股價隨即掉頭回軟，收市僅靠穩，微升0.23%，收報430.6元。