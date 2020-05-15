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盈利前景黯淡 標普降滙控評級

2020-05-15 列印
        評級機構標普指，滙豐控股(005)盈利前景黯淡，兼進行大規模的重組，故將其評級降下調至「 A- / A-2」，評級展望為穩定。標普指，滙控預計將在未來三年內完成一項具野心的重組計劃。儘管滙控的業務不論是從地域或客戶群而言都比較多元化，惟仍無法完全避免全球經濟因防逆措施而下滑所造成的影響。低於預期的利率環境將加劇信貸成本增加，將導致滙控盈利下降。

        滙控的發行人信貸評級由「A/A-1」降至「 A- / A-2」，主要反映標普預計滙控的盈利前景將於較長時期仍然沒甚起色，加上大舉重組，故得出結論，就是滙控在全球最大型銀行中不再值得享有最高的信用評估。

        同時，標普將其主要在歐美的子行降級，有關子行的評級展望則為穩定。
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