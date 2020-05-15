長實料中期盈利大降 李澤鉅：料疫後見強力反彈

新冠肺炎疫情令全球經濟冰封，本港地產股長實（1113）亦不能倖免，於昨日收市後發通告預期今年中期業績盈利將出現大幅下調，變相發盈警。不過，長實主席李澤鉅在視像會議上大派「定心丸」，形容長實是「最襟捱」，擁有優質的資產，堅信有危就有機。



新冠肺炎嚴重打擊營商環境，長實昨發盈警預告，集團截至今年6月底止六個月，股東應佔溢利將較2019年同期出現大幅下調，意味長實或出現連續兩年中期業績倒退。長實指，疫情或對集團未來的財務表現構成影響，而市況限制及財務表現的影響或會持續至今季。



長實在公告中解釋，集團今年首季香港物業銷售收益按年減少，不過部份已被較高的內地物業銷售收益所抵銷。香港的疫情令首季酒店業務錄得收益貢獻負數，拖累中期業績表現。



擁優質資產襟捱



同時，長實指在英國當地的英式酒館因疫情暫停營業，導致今年首季英式酒館業務，經扣除融資成本後，錄得收益貢獻為負數。而截至今年3月底止，集團所持的上市房地產投資信託權益市值亦大幅下降。長實昨跌1.57%，收造47.15元，見五日低，全日成交5.48億元。



李澤鉅在會上表示，疫情之下「世界艱難，影響人人有份」，對長實的影響亦不小，旗下租務、酒店、飛機租賃及酒館均構成短期影響，但相信長實是優質資產，財務穩健，現時負債比率為低個位數，是「全球最襟捱的企業之一」，當疫情過去，業務就會出現強力反彈。



酒店業及航空交通成疫情重災區，李澤鉅稱，集團的酒店租客有大比重屬長期租約，情況較好，而日租客影響較大，希望日後出入境限制解除會逐步好轉。至於航空交通方面，國際航班停頓令寬體飛機影響較大，且疫情影響約一半的飛機租約或要重組租賃方案。



市場批評長實不積極向租戶減租，李澤鉅表示，各個商場及行業受疫情影響程度不同，集團將按不同情況處理。



