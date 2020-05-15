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中芯資本開支激增至335億

2020-05-15 列印
　　中芯國際（981）昨日公佈首季度業績，勝市場預期，該公司更決定將資本開支指引由原本的11億美元，上調至43億美元（約335.4億港元），該公司聯合首席執行官趙海軍表示，今年首季業績顯示市場需求旺盛，目前該公司部份產品供應非常短缺，產能亦未能及時跟上，因此將持續其原有的擴張計劃，以滿足客戶需求。不過，因目前環球物流受阻，因此其現時的庫存仍然處於低位。

        該公司首席財務官高永崗表示，表示，第二季度的經營目標指引基本上會與第一季度持平或略有增長，該公司非常重視淨利潤這項指標，主要經營費用的管控亦會較以往嚴格，惟目前難以預期未來的收入狀況將維持在什麼水平，但至少第一季以及第二季的經營費將保持穩定。

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