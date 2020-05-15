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大酒店首季收入跌逾八成

2020-05-15 列印
　　新冠肺炎疫情肆虐下，旅遊及零售業正步入寒冬。大酒店（045）昨日公佈，今年第一季營運數據，旗下香港半島酒店的平均可出租客房收入616元，按年及按季分別大跌85%及64.1%。該公司指出，因應肺炎疫情持續帶來的不明朗前景，預期酒店業在今年夏季以至下半年仍會面對巨大挑戰。

　　期內，香港半島酒店的首季出租率僅14%，按年大跌56個百分點，按季亦下跌22個百分點；平均房租錄得4395元，按年下跌26.6%，按季則跌8.8%。其他亞洲地區方面，平均可出租客房收入1036元，按年及按季則分別下跌45%及56.8%。

　

　　

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