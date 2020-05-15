沛嘉凍資2775億稱王 暗盤￼65%每手賺近萬

沛嘉醫療-B（9996）公開發售超購逾1183倍，若以香港公開發售部分集資約2.34億元計，凍資金額逾2775億元，超越2018年5月的平安好醫生，成為兩年以來凍資王。該股一手難求，需要認購逾300萬元，才穩獲一手。沛嘉暗盤昨大升近65%，一手賺近萬元。



根據沛嘉配發文件顯示，招股價15.36元，一手中籤率8.5%，認購200手穩獲一手，意味着需要投入超過310萬的資金認購一份申請，才可穩保「中籤」。而斥資逾500萬認購的乙組亦競爭激烈，認購資金少於930萬元的申請僅可或一手或兩手。該股昨日有暗盤高開逾八成，其後多個暗盤表現均在25元上下波動，根據輝立暗盤交易場，沛嘉醫療最終收市報25.3元，升64.71%，若不計手續費及佣金，一手1000股賺9940元。



沛嘉醫療招股，市場早預料會熱爆，勢觸發重新分配機制，公開發售部分以及國際配售部分將各佔總發售股份的50%，而基石投資者幾乎「佔滿」國際配售的份額，令不少機構投資者一早已轉至公開發售部分抽「頭槌飛」，令該股最終合共錄得444張頂頭槌飛，每張認購申請可獲得16手股份。



300萬穩有一手



致富證券董事及證券業務主管郭家安預計，明日沛嘉的股價不會升超過一成，而以往不少散戶偏向首日賬面有盈利就「落袋為安」，因此預計午段開市前後有機會達到全日最低位，大概在24至25元左右的水平，希望「入貨」的投資者可以考慮在此水平入市。



另外，來自物管板塊建業新生活（9983）則以中間定價，每股6.85元，公開發售部分超購逾141倍，一手中籤率25%，抽10手穩中一手。在耀才暗盤交易場中，建業新生活收市報8.18元，較招股價升19.42%，每手1000股賬面賺1330元。



