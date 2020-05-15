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首季內地客驟減 保誠港生意降50%

2020-05-15 列印
　　英國保誠（2378）昨日公布，今年首季香港及內地的年度保費等值銷售額按年分別減少50%及19%。亞洲年度保費等值銷售額整體為9.86億美元，按年跌24%；除香港及內地外的亞洲市場銷售額則增加1%。該集團財務總監Mark FitzPatrick昨日於電話會議中表示，本港業務急挫主要受累於訪港內地遊客驟減，未來情況視乎遊客回流，料次季仍會受影響。

        FitzPatrick表示，保誠近62%的香港業務由內地遊客貢獻；而今年首季訪港內地遊客按年大跌82%，成本港業務下跌的主因。他預計，第二季度業務仍會受影響。另外，於香港，超過25%的產品可進行虛擬銷售。

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