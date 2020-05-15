  • 2020年5月15日 星期五
  • 30º
  • 75%
熱門： 考評局消委會冷氣櫃員機鄧紫棋

日報新聞 > 財經

大摩沽貨套39億 飛鶴跌11%

2020-05-15 列印
　　據市場消息透露，中國飛鶴（6186）禁售期完結後，即被大摩私募基金以折讓一成大手沽貨，共出售2.925億股股份，每股作價13.25元，套現38.76億元；加上近日內地疑再度爆出「毒奶粉」事件，受該等消息影響，飛鶴股價昨日受壓，收報13.2元，跌10.9%，成交76.5億元。

        外電引述交易文件顯示，中國飛鶴股東摩根士丹利私人股本亞洲旗下的North Haven私人股本亞洲IMF，配售中國飛鶴共2.925億股，每股作價13.25元，較上日收市價折讓10.95%，套現38.76億元。

        中國飛鶴表示，大摩於2013年投資入股飛鶴，既有投資成本也有回報需求，因此二級市場減持屬於正常市場操作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd