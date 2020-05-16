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國泰首四月勁蝕45億

2020-05-16 列印
　　國泰（293）四月載客量進一步急跌99.6%，平均每日僅載458人次。國泰顧客及商務總裁林紹波預期，五月日均載客量維持於500人次，指今年兩航空公司首四個月已錄得45億元虧損，未來數月前景仍非常暗淡。

上月日均僅載458人

　　國泰公佈，旗下兩航空公司四月僅載客1.37萬人次，按年大跌99.6%；收入乘客千米數減少99.3%；運載率急降62.3個百分點至21.7%；以可用座位千米數計的運力，亦急跌97.3%。

　　林紹波表示，疫情大流行對業務衝擊空前嚴重，兩間航空公司首四個月已錄得45億元虧損，並認為該公司前景在未來數月仍然非常暗淡。林預期，五月每日平均載客量將維持在約500人次，商務及休閒旅遊在可見未來仍會嚴重受壓，長時間內不會期望任何實質回復。

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