貿戰陰霾籠罩 續炒股不炒市 恒指本周料反覆向下

恒指上周連續三日低開，五日累跌432點。恒指夜期收報23455點，較恒指上周五低水342點；ADR港股比例指數跌197點，報23600點。不過，個別板塊如新經濟股、生物科技股以及物管股等均被炒起。個股方面，受疫情推動，凍資王沛嘉醫療（9996）首掛升近七成，騰訊（700）業績勝預期亦「落鑊炒上」。
港股ADR夜期齊插水
美國總統特朗普延長限制向華為以及中興（763）等中資企業採購設備禁令一年，時富金融優越投資服務部顧問黎永良預計，未來一周港股市場仍在中美關係陰霾中拉鋸，加上疫情令金融業面對重大風險，外資三月更破紀錄減持2993億美元的美債，投資界擔心市場會回吐，預料港股會下行，但恒指在23200至23300點水平應有支持。
他又指，資金本周仍會流向如5G、網上醫療、網上教育等熱炒板塊，零售板塊、進出口相關板塊將受壓，市場整體將「炒股不炒市」，沒有方向感。中長線而言，因現時各國紛紛採取量化寬鬆措施，市面流動貨幣增加，貨幣購買力下降，未來如商品、金屬、黃金等有型資產，均會受資金追捧。
信誠證券副總裁何智威表示，預計本周開市走勢將偏軟，指數股亦較難受追捧，而兩會將在本周四及周五開幕，相信資金將會跟隨兩會消息炒作，過去三大熱潮板塊，新經濟股、未有收入的生科股以及物管股，會有更多資金追捧，保險、金融、傳統地產等板塊將持續偏弱。
兩會將開幕料有炒作
另外，本周將有多個國家陸續公佈GDP、失業率等多項數據，聯儲局及歐洲央行將分別在周四及周五，公佈貨幣政策會議紀要。除此以外，多隻新經濟股份將於本周公佈業績，當中小米集團（1810）以及阿里巴巴（9988）將分別在周三及周五公佈。