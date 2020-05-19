初步人體試驗成功 疫苗報喜 杜指大漲911點

新型肺炎疫苗測試數據結果樂觀，以及油價上升，帶動美股顯著上升近800點。杜指早段報24496點，升810點；標普500指數報2955點，升91點；納指報9222點，升208點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24597點，升911點；納斯達克指數收報9234點，升220點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見39.27港元，較香港收市價升1.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見431.44港元，較香港收市價升8.44港元。



最快明年初投入市場



美國製藥商Moderna宣佈初步人體疫苗試驗結果，在第一階段人體試驗中，45個參與者全數成功產出新冠病毒抗體，為疫情試驗再添佳音。



Moderna表示，接下來或於7月起展開第三階段試驗，若潛在疫苗有效且符合安全性，最快可能於明年初投入市場。



聯儲局主席鮑威爾將於周二與財長努欽出席參議院聽證會，就3月底落實的2.2萬億美元救市方案作證；周四將在聯儲局主辦的「聯儲局傾聽」（Fed Listens）活動上致開幕詞。



港股升137點受制二萬四



市場繼續關注中美關係變化及中國「兩會」，恒指上周挫逾四百多點後表現先低後高，反覆靠穩，惟仍受制於50天線（23967）和二萬四千點大關，收造23934，上升137點，結束四連跌，主板成交1094億元。



憧憬第二上市以及同股不同權股份有機會「染藍」，阿里巴巴（9988）及美團（3690）跑贏大市。



美國擴大對華為制裁，手機相關股份逆市偏弱，舜宇（2382）瀉11.35%收報108.6元；瑞聲（2018）挫6.21%收報40元，藍籌「手機孖寶」為包尾藍籌股頭兩位；比亞迪電子（285）插10.36%收報15.74元；丘鈦（1478）瀉9.43%收報9.8元。



第二上市的阿里巴巴抽高3.1%收報203元；同股不同權的美團彈2.09%收報121.9元，另一非同權股小米（1810）走勢反覆，收升0.67%報12.04元。



藍籌股大致上升。騰訊（700）旗下王牌遊戲《王者榮耀》未成年戶之遊玩時間和課金金額被設下限制，但股王股價仍升0.43%收報423元；吉利（175）升2.25%，收報12.7元。



銀河證券業務發展董事羅尚沛預期「兩會」消息正面，利好個別板塊，但資金將追入的股份並非指數成份股，或出現炒股不炒市的格局。