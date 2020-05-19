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油價回升 三桶油向好

2020-05-19 列印
　　紐約期油連升三周後，昨晨再升4%，兩個月來首次升至每桶30美元以上。美國和其他地區的生產商繼續縮減活動，支持油價上升，刺激三桶油股價顯著造好，中石油（857）收報2.7元，升5.5%；中石化（386）升4%，收報3.66元；中海油（883）升7.8%，收報9.08元。

　　紐約商品交易所6月份原油期貨將於周三（20日）凌晨結算，其價格最新升7.2%，至每桶31.54美元。倫敦7月布蘭特期油則漲5.4%，至34.25美元。

　　美國油田技術服務公司貝克休斯上周五公佈數據顯示，上周美國活躍石油鑽機數量258個，按年減少34個，是美國活躍石油鑽機數量，連續第9周顯著下降。油組及其他主要產油國已削減供應，緩解供過於求問題，目前已出現原油需求改善跡象。
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