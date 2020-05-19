歐達禮續掌證監三年 有助金融政策延續

今年主要財金機構均有重大人事變動，但證監會卻出現反高潮，原本決定在今年10月離任的行政總裁歐達禮，昨日突然宣佈，於政府挽留下續約三年。市場人士普遍認為，歐達禮監管經驗豐富，有助金融市場渡過新冠肺炎疫情衍生的震盪，而他作為外籍人士，與外國監管機構交涉時亦有優勢。



證監會去年10月確認市場傳聞，指歐達禮在今年9月底任期屆滿後，不會尋求續約。以財政司司長陳茂波為首的遴選小組，當時亦為繼任人選進行全球招聘。



事隔七個月，政府昨日突然宣佈，再度委任歐達禮為證監會行政總裁，任期三年，直至2023年9月底為止。歐達禮是在2011年10月上任；換言之，他的任期前後長達12年。政府表示，在疫情影響下，金融市場面對前所未有挑戰，延續證監會的領導，將會大大提高投資者信心。歐達禮則表示，經再三仔細評估香港目前環境，以及全球金融市場狀況後，決定接受政府邀請。



避免三頭馬車全換人



市場人士普遍認為，財經事務及庫務局剛由許正宇接替劉怡翔出任局長，港交所行政總裁李小加亦決定明年離任，因此歐達禮改變主意留任，可避免三頭馬車第一把手全部換人，有助金融政策延續性。



歐達禮出掌證監會多年，以作風強硬見稱，包括去年向四間外資大行瑞銀、渣打、美林以及摩根士丹利追究保薦新股責任，並合共罰款7.9億元，其中單是瑞銀已被罰3.75億元，以單一保薦人來說，罰款金額是歷來最多。



公共專業聯盟財經政策發言人甄文星指出，中美不排除出現「金融戰」，由外籍人士掌管證監會，有助與外國相關機構交涉。金融服務界立法會議員張華峰亦表示，他亦指歐達禮偏重加強監管而忽略市場發展，對中小證券行太過嚴厲及「不夠落地」，希望未來三年他能更顧及業界發展需要。



