  • 2020年5月19日 星期二
  • 28º
  • 79%
熱門： 內會風波印度歷史科限聚令新冠肺炎

日報新聞 > 財經

傳微醫月底申港上市

2020-05-19 列印
　　疫情下醫療及生物科技股份板塊順勢而上，相關掛牌的新股亦頻創佳績，騰訊有份投資的互聯網醫療平台微醫（WeDoctor）亦「唔執輸」。據內地媒體報道指，微醫計劃在5月底向港交所遞交上市申請，估值達150億美元（約1170億港元）。另一方面，新加坡美食控股（8496）昨日掛牌高開1.5元，其後不斷向上走，最終收報2.06元，較招股價0.9元，升128.89%。不計及手續費及佣金，一手2500股帳面賺2900元。

　　據消息人士指，將於本周五（22日）掛牌的開拓藥業-B（9939）公開發售部份超購逾500倍，凍資金額超過930億元，該股將以招股價上限20.15元定價，華泰金融為獨家保薦人。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd