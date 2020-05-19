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港銀一月拆息跌至0.61厘

2020-05-19 列印
　　香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日全線下跌，其中與樓按相關的1個月拆息跌至0.61厘，創2017年10月以來新低。據財資市場公會數據顯示，隔夜拆息昨日跌3點子至0.13厘；1星期及2星期拆息分別降至0.3厘及0.45厘。2個月及3個月拆息分別報1.01厘及1.09厘。中長息方面，6個月及12個月拆息分別為1.36厘及1.52厘。

　　另外，花旗公佈今年首季市民置業意向調查結果，其中約1成受訪者認為目前為入市時機，比例達9年來最高；疫情期間亦有52%的受訪者表示，現時對置業非常或頗不感興趣，與疫情前比例相若。疫情期間57%受訪者料樓價將在未來12個月下跌，比例較疫情前顯著上升逾15個百分點。

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